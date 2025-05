Questa foto, scattata oggi 16 maggio 2025, mostra una veduta interna del Lingjiatan Site Museum nella contea di Hanshan, citta’ di Ma’anshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Il museo oggi ha aperto le porte al pubblico in via sperimentale. E’ la prima volta che i risultati archeologici e il valore storico del sito dei reperti di Lingjiatan vengono sistematicamente mostrati alla societa’, con un’esposizione di circa 1.100 pezzi di ceramica, vasellame, gres, oggetti in osso e altri reperti culturali. Risalente a circa 5.300-5.800 anni fa, Lingjiatan e’ famoso fin dalla sua scoperta nel 1985 per i manufatti di giada portati alla luce, tra cui alcuni rappresentativi manufatti di giada a forma di tartaruga, aquila e drago, che offrono una vivida dimostrazione dell’antica cultura cinese. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: Anhui, apre in via sperimentale Lingjiatan Site Museum