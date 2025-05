Cina | a giugno expo internazionale di vini in principale regione vinicola

A giugno, la regione autonoma Hui del Ningxia in Cina ospiterà la quinta edizione della China (Ningxia) International Wine Culture and Tourism Expo. L'evento riunirà esperti e aziende internazionali del settore vinicolo, consolidando ulteriormente la posizione della regione come principale hub vinicolo del paese e promuovendo la cultura e il turismo legati al vino.

Esperti e imprese internazionali del settore vinicolo si riuniranno a giugno nella regione autonoma nord-occidentale cinese Hui del Ningxia, per la quinta edizione della China (Ningxia) International Wine Culture and Tourism Expo, che consolida il ruolo della regione come principale hub vinicolo del Paese. L’evento di quattro giorni, in programma dal 9 al 12 giugno nel capoluogo regionale Yinchuan, sara’ organizzato dal governo regionale del Ningxia, hanno dichiarato ieri gli organizzatori. Vi parteciperanno oltre 200 rinomate aziende vinicole cinesi ed estere, che presenteranno un’ampia gamma di prodotti, tra cui vino, liquori, te’ e attrezzature per la produzione. La fiera comprendera’ anche 14 eventi di sostegno, tra cui un concorso nazionale di competenze professionali e mostre. L’evento si svolgera’ in parallelo con la 32ma edizione del Concours Mondial de Bruxelles, uno dei piu’ importanti concorsi enologici del mondo. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: a giugno expo internazionale di vini in principale regione vinicola

Approfondimenti da altre fonti

Cina: a giugno expo internazionale di vini in principale regione vinicola

Secondo romadailynews.it: Esperti e imprese internazionali del settore vinicolo si riuniranno a giugno nella regione autonoma nord-occidentale cinese Hui del Ningxia, per la quinta ...

Cina: organizzera’ diversi eventi per celebrare Giornata internazionale dei musei

Segnala romadailynews.it: La Cina organizzera’ una serie di eventi dal 17 al 19 maggio per celebrare l’imminente Giornata internazionale dei musei, con il Grand Canal Museum di Pechino come sede principale, ha annuncia ...

Petrini in Cina apre la strada per il Congresso internazionale di Slow Food

Secondo cuneocronaca.it: Questi saranno i temi al centro del Congresso internazionale di Slow Food in Cina. La Cina è un attore importante nel ... a Chengdu 400 delegati provenienti da 90 paesi. Il 20 giugno Carlo Petrini ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ratchet & Clank Rift Apart arriva a giugno su PS5

Ratchet & Clank Rift Apart, esclusiva Insomniac Games per PlayStation 5 arriva l' 11 giugno 2021. Ricordiamo che anche se Ratchet & Clank Rift Apart offre una trama slegata dagli altri titoli non è uno spin-off, ma è il seguito della saga.