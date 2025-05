Cimurro nel cane | cos’è quali sono i sintomi e come si può prevenire l’infezione

Il cimurro nel cane è una grave malattia virale contagiosa che può portare a sintomi respiratori, gastrointestinali e neurologici. Sebbene rappresenti una minaccia significativa per la salute dei cani, non si trasmette all’uomo. La prevenzione efficace avviene attraverso la vaccinazione. Scopri di più sui sintomi e su come proteggere il tuo amico a quattro zampe.

Il cimurro è una malattia virale contagiosa che colpisce i cani e altri canidi. Provoca sintomi respiratori, gastrointestinali e neurologici, può essere letale e non si trasmette all'uomo. La vaccinazione è l'unica forma efficace di prevenzione.

