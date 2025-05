Ciclista fermava con una scusa giovani ragazze per mostrare il pene | denunciato

Un ciclista di 65 anni, originario della provincia di Firenze, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico dopo aver utilizzato scuse per fermare giovani ragazze. L'episodio ha avuto luogo a Pontedera, dove le forze dell'ordine sono intervenute per tutelare la sicurezza dei minori e garantire un ambiente più sicuro per la comunità.

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato di Polizia e della Polizia Municipale di Pontedera ha denunciato in stato di libertà un 65enne della provincia di Firenze per il reato di atti osceni in luogo pubblico. Ipotesi aggravata, perché in danno di minori, o commessi nelle immediate.

