Ciao Maschio ho visto la morte | De Girolamo sconvolta

Luca Imprudente, nome d'arte Luchè, da anni è uno dei rapper più amati e apprezzati d'Italia, non solo nella "sua" Napoli, dov'è nato 44 anni fa. Ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata del sabato notte di Rai 1 che andrà in onda il 17 maggio, subito dopo la finalissima dell' Eurovision Song Contest, è partito proprio dalla sua città per una riflessione tra il privato e il sociale di grande impatto. "Qual è la cosa più scioccante che hai visto da ragazzino?", gli chiede la conduttrice. "Come molti ragazzi che sono cresciuti nel mio quartiere noi abbiamo visto tanta violenza e quindi ho visto gente morire davanti a me. Ho visto la morte. Verso i 15-16 anni io già avevo questo pallino della musica che mi distraeva, quindi io mi vivevo il quartiere però avevo questo sogno dentro". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

