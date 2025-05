Ciabattini fissa una deadline alla Juve | Entro il 2025 i bianconeri dovranno rientrare in questi parametri economici Il dettame è chiaro!

Paolo Ciabattini fissa una scadenza per la Juventus: entro il 2025 i bianconeri dovranno rientrare in determinati parametri economici. Intervistato da Tuttosport, Ciabattini chiarisce l'importanza del rispetto del Fair Play Finanziario per il futuro del club, evidenziando un orizzonte temporale che non lascia spazio a incertezze.

Ciabattini non ha alcun dubbio sulla condizione economica della Juve: entro il 2025 i bianconeri dovranno fare questo!. Intervistato da Tuttosport, Paolo Ciabattini ha evidenziato una deadline che la Juve è tenuta a rispettare entro quest’anno. Trattasi del Fair Play Finanziario, che esperto di sport business e autore del libro “Vincere con il fair play finanziario” dettaglia così. PAROLE – « Roma, Inter, Juventus e Milan hanno siglato dei settlement agreement per rientrare nei parametri dell’Ffp. Giallorossi e nerazzurri entro il 2026, bianconeri e rossoneri nel 2025. Il club messo peggio è la Juventus che nell’esercizio 2024 conta 199 milioni di perdita, la più alta d’Europa. Anche il bilancio 2025 si chiuderà con una perdita importante che si potrebbe aggirare intorno ai 70-80 milioni. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ciabattini fissa una deadline alla Juve: «Entro il 2025 i bianconeri dovranno rientrare in questi parametri economici». Il dettame è chiaro!

Cosa riportano altre fonti

Ciabattini fissa una deadline alla Juve: «Entro il 2025 i bianconeri dovranno rientrare in questi parametri economici». Il dettame è chiaro!

juventusnews24.com scrive: Ciabattini non ha alcun dubbio sulla condizione economica della Juve: entro il 2025 i bianconeri dovranno fare questo! Intervistato da Tuttosport, Paolo Ciabattini ha evidenziato una deadline che la J ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS Monaco Konami Digital Entertainment B.