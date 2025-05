Ci sono Jovanotti Ghali Boomdabash e Loredana Bertè tra i nuovi singoli del 16 maggio

Il 16 maggio porta fresche note italiane nelle playlist radiofoniche e sulle piattaforme di streaming. Tra i protagonisti, Jovanotti, Ghali, Boomdabash e Loredana Bertè, pronti a far vibrare le nostre giornate. Tra i nuovi singoli spicca "Occhi A Cuore" di Jovanotti, un brano che combina suoni liberatori e atmosfere estive.

Tanta, tantissima Italia che entra nelle playlist delle emittenti radiofoniche e sulle piattaforme streaming con i nuovi singoli in arrivo nella giornata odierna, 16 maggio. Jovanotti – Occhi A Cuore: Un cocktail esoterico, estatico, estivo che fonde un sound liberatorio con echi new wave on the road, e un testo pieno di nascondigli e trampolini, dove l'emozione forte e profonda si unisce alla leggerezza estrema che divampa nel ritornello. Un brano che, a ogni battito, sorprende e coinvolge: una sintesi energetica del Jovanotti di oggi e di sempre. Ghali – Chill: Firmato dall'artista con Jacopo Ettorre, Alessandro Merli e Fabio Clemente, con la produzione di Takagi & Ketra e registrato agli iconici Miraval Studios, è una ventata di freschezza, è spensieratezza e senso di libertà, aprire le porte alla nuova stagione con uno spirito diverso, meno sbatti e più leggerezza.

