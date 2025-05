Il mondo della televisione italiana è in lutto per la perdita di Paolo De Zordo, un nome che per molti potrebbe non dire molto, ma che per gli appassionati di montagna e per la comunità di Cortina d’Ampezzo rappresentava un vero pilastro. Figura di riferimento per la sicurezza in montagna, De Zordo ha lasciato un segno indelebile non solo sugli schermi televisivi, ma anche nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Una persona che, lontano dai riflettori, ha dedicato la sua vita alla protezione e al soccorso degli altri. Un addio sentito da Cortina alle Dolomiti. Paolo De Zordo se n’è andato mercoledì 14 maggio a soli 55 anni, lasciando un vuoto immenso. Nonostante la sua discrezione, la sua influenza è stata profonda: originario di Cibiana, aveva trovato la sua dimensione ideale a Cortina, diventando un punto di riferimento per la sicurezza sulle piste da sci. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ci ha lasciati, grave perdita”. Lutto nella tv, è stato Massimiliano Ossini a dare la triste notizia