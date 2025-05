Il cantante statunitense Chris Brown è stato arrestato in Inghilterra e accusato di un’aggressione che avrebbe compiuto a Londra nel febbraio del 2023. Al momento dell’arresto il cantante si trovava in un hotel di Manchester: Brown è accusato di aver aggredito il produttore Abe Diaw in una discoteca di Londra e di avergli causato gravi lesioni. Brown era in tour nel Regno Unito all’epoca. Secondo quanto riportato dal Sun, il cantante avrebbe colpito Diaw alla testa con una bottiglia, per poi assalirlo con una serie di calci e pugni mentre giaceva a terra. Il produttore era stato poi trasportato in ospedale, dove aveva ricevuto cure per gravi traumi, tra cui una lesione al ginocchio che lo aveva costretto temporaneamente all’uso delle stampelle. La presunta vittima, intervistata lo scorso anno, aveva definito l’attacco gratuito e particolarmente violento. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

