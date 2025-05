ChorusLife si prepara per l’estate | ecco le attività fino a settembre - Il calendario

ChorusLife si appresta a vivere una summer un'esperienza indimenticabile! Da mercoledì 21 maggio a domenica 6 settembre, la Piazza del Sagittario ospiterà oltre 60 eventi gratuiti, pensati per coinvolgere tutte le generazioni. Scopri il programma e preparati a trascorrere un'estate ricca di attività, musica e divertimento!

IL PROGRAMMA. La prima estate di ChorusLife inizierà mercoledì 21 maggio e andrà avanti fino al 6 settembre: oltre 60 eventi a ingresso libero, aperti a tutta la città e a tutte le generazioni, saranno ospitati nella Piazza del Sagittario, sfruttando i suoi spazi aperti e coperti in caso di maltempo. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - ChorusLife si prepara per l’estate: ecco le attività fino a settembre - Il calendario

