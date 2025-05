Chiusura notturna in A23 per trasporto eccezionale | ecco cosa fare

Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 maggio, l'autostrada A23 Udine-Tarvisio resterà chiusa tra Gemona Osoppo e Carnia, in direzione Tarvisio, per il transito di trasporti eccezionali. La chiusura, prevista dalle ore 22, richiede particolare attenzione per chi si sta preparando a viaggiare. Ecco cosa fare per affrontare al meglio questa situazione.

Nella notte tra oggi, venerdì 16, e domani, sabato 17 maggio, il tratto dell'autostrada A23 Udine-Tarvisio compreso tra Gemona Osoppo e Carnia, in direzione Tarvisio, sarà temporaneamente chiuso al traffico per consentire il passaggio di trasporti eccezionali. La chiusura sarà attiva dalle ore 22. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Chiusura notturna in A23 per trasporto eccezionale: ecco cosa fare

