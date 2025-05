Chiuso un locale di Empoli per droga risse e clienti con precedenti | licenza sospesa dal questore

Un locale di Empoli è stato chiuso per 10 giorni dal Questore di Firenze a causa di episodi di droga e risse frequenti, nonché per la presenza di clienti con precedenti penali. La sospensione della licenza mira a garantire la sicurezza pubblica e a combattere fenomeni di illegalità nel territorio.

Locale di Empoli chiuso per 10 giorni: frequentato da pregiudicati e teatro di rissa. Sospensione decisa dal Questore di Firenze. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chiuso un locale di Empoli per droga, risse e clienti con precedenti: licenza sospesa dal questore

