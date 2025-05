Chiusi da tutta la vita in un appartamento piccolo e sporco 40 cani trovati in condizioni inquietanti | Vivevano dentro gli armadi in totale reclusione

“ Uno dei casi piĂą inquietanti mai visti”. Così i soccorritori hanno raccontato quanto accaduto in una casa del Queens. La storia la pubblica Thedodo.com. Quando i membri dell’ Animal Care Centers of NYC sono arrivati nell’appartamento, sporco e di piccole dimensioni, hanno trovato quaranta cani di razza Belgian Malinois. Erano ovunque e persino chiusi dentro armadi e mobili. Cuccioli e adulti, malnutriti, probabilmente mai usciti da lì. “Questi cani hanno vissuto in totale reclusione per tutta la loro vita – le parole di Tara Mercado dell’Animal Care Center di New York (ACC) – Abbiamo trovato Malinois adulti nascosti nei mobili e ammassati dietro i divani”. Stiamo parlando di un appartamento giĂ noto all’associazione perchĂ© solo due anni fa, il proprietario aveva chiamato il centro di soccorso Lend-a-Paw per il recupero di sei altri cani. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

