Chiusa discoteca abusiva a Trastevere 400 giovani in pericolo tra scale instabili e uscite bloccate a Roma

Una discoteca abusiva a Trastevere è stata chiusa dalle autorità dopo che oltre 400 giovani sono stati messi in pericolo a causa di scale instabili e uscite bloccate. Il locale, privo delle necessarie autorizzazioni, presentava gravi violazioni delle normative di sicurezza, destando preoccupazione per l'incolumità dei clienti.

Un locale a Trastevere è stato chiuso per mancanza di autorizzazioni e gravi violazioni delle normative di sicurezza.

Chiusa discoteca abusiva a Trastevere, 400 giovani in pericolo tra scale instabili e uscite bloccate a Roma

Un locale a Trastevere è stato chiuso per mancanza di autorizzazioni e gravi violazioni delle normative di sicurezza.

Sequestrata una discarica abusiva con 60mila metri cubi di rifiuti. Sei indagati

Riporta rainews.it: La discarica abusiva, di 35 metri quadrati, è stata scoperta in località Chiusa, ad Agugliano, provincia di Ancona, dai carabinieri del Noe, il nucleo operativo ecologico, che hanno sottoposto a ...

Alfa chiusa di Diablo Immortal disponibile oggi con nuovi contenuti

Siamo entusiasti di annunciare che il test dell'alfa chiusa di Diablo Immortal comincia oggi! A partire dalle 02:00 del 23 aprile, un numero limitato di utenti Android della regione Australia che si sono iscritti al test, assieme a membri selezionati della stampa e creatori di contenuti, potranno partecipare all'alfa chiusa.