Chirurgia di Baggiovara infermieri e Oss in stato di agitazione per i carichi di lavoro

Il personale infermieristico e OSS del reparto di chirurgia di Baggiovara esprime seria preoccupazione per i crescenti carichi di lavoro. Da mesi, lavoratori e lavoratrici segnalano criticità legate alla carenza di personale rispetto alla complessità clinica dei pazienti ricoverati, evidenziando l'urgenza di interventi efficaci per garantire un'assistenza adeguata e sicura.

"Le lavoratrici ed i lavoratori del reparto di chirurgia di Baggiovara da mesi segnalano numerose criticità dovute alla carenza del personale infermieristico e assistenziale (operatori socio assistenziali) rispetto alla complessità clinica dei pazienti ricoverati con elevate necessità . 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Chirurgia di Baggiovara, infermieri e Oss in stato di agitazione per i carichi di lavoro

Cosa riportano altre fonti

Ospedale di Baggiovara, infermieri e Oss della Chirurgia in stato di agitazione: «Carenza di personale insostenibile»

Si legge su msn.com: MODENA. Turni di lavoro insostenibili a causa della carenza di personale: è la denuncia di infermieri e Oss del reparto di Chirurgia dell’ospedale di Baggiovara, che hanno aperto lo stato di agitazion ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lo strabismo: chirurgia ma non solo

Cos'è lo strabismo? Lo strabismo è un difetto caratterizzato dalla deviazione degli assi visivi di uno di entrambi gli occhi, per questo motivo lo sguardo va in due direzioni diverse.