Chiosco sul mare a fuoco nella notte

Nella notte sul lungomare di Lavagna, un chiosco sul mare è andato a fuoco, suscitando preoccupazione tra i residenti. Intorno alle quattro del mattino, una cittadina ha notato le fiamme e ha immediatamente allertato i pompieri, che sono intervenuti prontamente per spegnere l'incendio e limitare i danni. Secondo quanto riferito dal...

Incendio nella notte sul lungomare di Lavagna, un chiosco è andato a fuoco. Intorno alle quattro del mattino è arrivata la segnalazione da parte di una cittadina che ha visto le fiamme e ha chiamato i pompieri, intervenuti sul posto rapidamente per domare il rogo. Secondo quanto riferito dal. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Chiosco sul mare a fuoco nella notte

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incendio in spiaggia a Fondi: brucia il chiosco “Da Pino”

Da msn.com: A Fondi l’inizio della stagione estiva è stato anticipato da un misterioso quanto inquietante incendio ai danni di una delle attività commerciali più frequentate ...

Pomezia | Incendio in un chiosco-bar nella notte

Lo riporta ilmamilio.it: Notte di fuoco per un incendio (probabilmente doloso, ci sono indagini in corso) divampato al chiosco bar in legno dello stabilimento “Belvedere ” in pieno centro a Torvaianica ( nel comune di ...

Un chiosco distrutto dalle fiamme

Secondo h24notizie.com: Carabinieri e Vigili del Fuoco in azione martedì mattina sul litorale di Fondi a seguito di chiamata al 112. In fiamme un chiosco in allestimento per la stagione estiva. Al termine degli ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CHOC A LIVORNO, COSPARGE UN CANE DI BENZINA PER DARGLI FUOCO

Rolfo, è un cane di otto anni. Ha una mamma umana: Marzia Capitani, con cui vive a Livorno. Rolfo si trovava nel giardino di casa sua, senza dar fastidio a nessuno, quando un balordo, non ancora identificato, lo ha ricoperto di benzina e acquaragia, probabilmente per dargli fuoco.