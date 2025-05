Chiesa torna gratis in Serie A | già scelto il nuovo club

Federico Chiesa, dopo l'avventura con il Liverpool, è pronto a tornare gratis in Serie A. Acquistato per 12 milioni di euro dalla Juventus, l’attaccante italiano ha già scelto la sua nuova destinazione. Non convocato per la sfida contro l'Arsenal, si apre un nuovo capitolo nella carriera del giovane talento.

Comprato per 12 milioni di euro dalla Juve, l’attaccante italiano è in partenza da Liverpool Dopo aver raggiunto le cinque presenze in Premier League necessarie per ricevere la medaglia di campione d’Inghilterra, Federico Chiesa non è stato convocato per la sfida dello scorso weekend contro l’ Arsenal e la sua permanenza al Liverpool la prossima stagione appare sempre meno probabile. Chiesa torna gratis in Serie A: già scelto il nuovo club (Lapresse) – calciomercato.it Con il rinnovo di Momo Salah e il casting di mercato già aperto su altri esterni offensivi, gli spazi per l’ala italiana potrebbero ridursi ulteriormente la prossima stagione e, nonostante i propositi di permanenza dell’ex Fiorentina, alla fine la soluzione migliore per tutti potrebbe essere una cessione in prestito la prossima estate. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Chiesa torna gratis in Serie A: già scelto il nuovo club

