Chiede soldi alla compagna al suo rifiuto la ferisce con un coltello

Un nuovo tragico episodio di violenza domestica scuote la città. Un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver ferito la compagna con un coltello, in seguito a una lite scaturita dalla richiesta di denaro. La donna avrebbe subito diversi colpi, tra cui uno al capo, provocando una situazione di grande gravità.

Ancora un grave episodio di violenza domestica in città. Un 37enne è stato arrestato dopo aver ferito con un coltello la compagna al termine di una lite. Da una prima ricostruzione dei fatti l’uomo avrebbe colpito al capo la donna lanciandole contro il telefono cellulare, per poi ferirla alla. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Chiede soldi alla compagna, al suo rifiuto la ferisce con un coltello

