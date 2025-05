Chiariello infuriato | Guida massacrato ingiustamente È solo Avar non decide nulla!

Umberto Chiariello esprime la sua indignazione riguardo al trattamento riservato all'arbitro Guida dopo il match Inter-Lazio, sostenendo che le responsabilità siano da attribuire all'Avar, figura spesso sottovalutata. Le sue parole accendono un dibattito sulle dinamiche arbitrali nel calcio italiano, mettendo in luce la difficoltà di giudicare le decisioni in campo.

Chiariello infuriato: "Guida massacrato ingiustamente. È solo Avar, non decide nulla!" Le parole del giornalista Umberto Chiariello, sul caso Guida all'Avar di Inter-Lazio.

