È stata rinviata al 23 maggio l'udienza preliminare per Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati. Attualmente ai domiciliari, l'imputata ha visto emergere richieste di costituirsi parte civile durante l'incontro odierno, segnando un importante passaggio nel delicato processo.

È stata rinviata al 23 maggio l’udienza per Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale di Traversetolo, nel Parmense, accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati e attualmente ai domiciliari. “È iniziata l’udienza preliminare, ci sono state le richieste di costituzione di parte civile e poi c’è stato un rinvio per prendere posizione su una costituzione di parte civile di un’associazione che ha chiesto di costituirsi (La caramella buona, ndr), siamo fermi alle prime battute”, ha dichiarato Nicola Tria, avvocato di Petrolini. “Non si è parlato di perizie oggi, non in termini concreti – ha detto il legale, rispondendo ai cronisti -. Siamo ancora all’inizio dell’udienza preliminare, quindi non se ne è parlato”. “Sull’associazione ho chiesto un termine per poterla esaminare. Il procuratore direi che ha già preso posizione, ma dovrete chiederlo a lui”, ha aggiunto l’avvocato Tria, confermando che “su questo aspetto il giudice ha concesso di darmi il tempo di poter prendere posizione”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chiara Petrolini, udienza rinviata al 23 maggio

