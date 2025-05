Chiara Petrolini rinviata l’udienza preliminare La consulenza psichiatrica della difesa | Era incapace di intendere e volere

L'udienza preliminare per Chiara Petrolini, la 21enne accusata di aver ucciso i suoi due figli a Traversetolo, è stata rinviata. La difesa ha presentato una consulenza psichiatrica che sostiene che l'imputata era incapace di intendere e volere al momento dei fatti, evidenziando uno stato di profonda alterazione psichica.

Chiara Petrolini, la 21enne accusata di aver ucciso e sotterrato nel giardino di casa a Traversetolo (Parma) i suoi due figli, partoriti a distanza di un anno, avrebbe agito « in uno stato di profonda alterazione psichica tale da escludere all’epoca la capacità di intendere e di volere ». È quanto emerge da una consulenza di parte di 120 pagine, depositata dalla difesa prima dell’udienza preliminare rinviata a venerdì prossimo, 23 maggio. Pur non avendo formalmente richiesto al giudice una perizia psichiatrica, il legale della giovane, Nicola Tria, ha presentato il documento firmato dagli specialisti Giuseppe Cupello e Stefano Bramante, che delineano il possibile tema centrale del processo: la condizione mentale di Petrolini, accusata di due omicidi premeditati di neonati e altrettante soppressioni di cadavere, reati da ergastolo. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Chiara Petrolini, rinviata l’udienza preliminare. La consulenza psichiatrica della difesa: «Era incapace di intendere e volere»

