Chiara Petrolini incapace di intendere nel caso dei neonati sepolti udienza rinviata al 23 maggio

L'udienza riguardante Chiara Petrolini, accusata nel caso dei neonati sepolti a Traversetolo, è stata rinviata al 23 maggio. Secondo la perizia del legale, la Petrolini risulta incapace di intendere e volere, sollevando interrogativi sul suo stato mentale e sulla responsabilità legale in questa tragica vicenda.

