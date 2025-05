Chiara Petrolini e l’ex fidanzato faccia a faccia in tribunale

Parma, 16 maggio 2025 – Oggi in tribunale si svolge un drammatico faccia a faccia tra Chiara Petrolini e il suo ex fidanzato. Al centro della questione, la tragica morte dei loro due neonati, in un caso che ha scosso l’opinione pubblica. Il Gup dovrà decidere se rinviare a giudizio Chiara, accusata di omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

Parma, 16 maggio 2025 – In aula c’è anche il padre di quei due bimbi che il mondo non l’hanno neanche visto. Oggi il Gup deciderà se rinviare a giudizio Chiara Petrolini che è accusata di omicidio premeditato e occultamento di cadavere in relazione alla morte dei neonati che aveva appena partorito, da sola e in segreto. Uno trovato due giorni il parto il 7 agosto 2024 per caso dalla nonna e l’altro scoperto solo dopo, durante scavi nel giardino della villetta di Traversetolo, ma in realtà nato nel maggio 2023. Il padre di entrambi i bimbi – lo ha stabilito con certezza l’esame del Dna – è l’ex fidanzato Samuel che oggi ha voluto essere presente in tribunale assieme alla mamma Sonia. I due ex fidanzati si trovano contrapposti nell'aula a porte chiuse davanti al Gup Gabriella Orsi, che deve decidere sul rinvio a giudizio per la ragazza, con lui parte civile. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiara Petrolini e l’ex fidanzato faccia a faccia in tribunale

