Chiara Petrolini arrivata in tribunale a Parma

Oggi, Chiara Petrolini, giovane di Vignale di Traversetolo, è giunta in tribunale a Parma per l'udienza preliminare. Accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati, il suo caso ha attirato notevole attenzione mediatica. La procura, rappresentata dalla pm Francesca Ari, ha richiesto il rinvio a giudizio.

Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo, nel Parmense, accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati, è arrivata in tribunale a Parma. Oggi è fissata l’udienza preliminare con il gip, Gabriella Orsi, dopo la richiesta di rinvio a giudizio della procura e della pm Francesca Arienti. Arrivati anche Samuel, l’ex fidanzato della ragazza, e sua madre. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chiara Petrolini arrivata in tribunale a Parma

Neonati morti a Parma - Procura chiede carcere per Chiara Petrolini

La Procura di Parma ha chiesto il carcere per Chiara Petrolini, la madre 21enne dei due neonati, sepolti nella casa dei suoi genitori a Traversetolo in provincia di Parma.