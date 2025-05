Chi vince l' Eurovision Song Contest 2025 secondo gli stream musicali Youtube e i pronostici della vigilia

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 non ha deluso le aspettative. A Basilea gli ultimi sedici Paesi si sono sfidati sul palco dello St. Jakobshalle, tra scenografie e esibizioni in cui la sobrietà non ha trovato tantissimo spazio. Sono solo dieci i paesi che sono riusciti a staccare il biglietto per la finalissima di sabato sera, tra sorprese positive e qualche esclusione inaspettata. Si uniranno ai finalisti già qualificati, tra i Big Five e il Paese ospitante nella finale di sabato 17 maggio. Tra le esibizioni più apprezzate spiccano alcune performance che hanno infiammato la serata, come la Finlandia, ad esempio, con Erika Vikman con Ich Komme o Malta, che ha lasciato il segno con Miriana Conte e la sua Serving ma anche il Lussemburgo, protagonista di un uno spettacolo nello spettacolo con Laura Thorn che ha riportato il Paese in finale dopo oltre 30 anni con La poupée monte le son. 🔗Leggi su Gqitalia.it

