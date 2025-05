La notizia che Salvini sia in procinto di nominare Silvia Sardone vice segretario della Lega ci regala due conferme. La prima √® quella di un‚Äôaltra donna di successo che partendo dal basso, √® riuscita a imporsi sulla scena politica italiana¬†mostrando muscoli e un coraggio non comuni. Perch√© Silvia Sardone √® cresciuta¬†nella ‚Äúrossa‚ÄĚ Sesto San Giovanni e si √® fatta strada andando controcorrente rispetto al verbo che si respirava nella citt√† in cui,¬†a quei¬†tempi, in cui l‚Äôappellativo di ‚ÄúStalingrado d‚ÄôItalia‚ÄĚ aveva ancora un senso. La pasionaria delle Lega ha sbaragliato la concorrenza con un solo credo:¬†la¬†lotta contro¬†l‚Äôimmigrazione. Specie se islamica.¬†√ą questo aspetto che ci regala la seconda conferma, ovvero che in politica, oggi come ieri,¬†il segreto per il successo sembra quello di avere un nemico. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi trova un nemico trova un tesoro