Chi si meritava di più di essere uccisa? il sondaggio su Whatsapp su Giulia Tramontano Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin sconvolge una scuola L’appello di Women for Freedom | Serve educazione al rispetto

Un sondaggio shock su WhatsApp in una scuola di Bassano del Grappa ha sollevato un'ondata di indignazione, chiedendo "Chi si meritava di più di essere uccisa?" in riferimento a Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin. L'appello di Women for Freedom sottolinea l'urgenza di educare al rispetto e alla dignità umana.

