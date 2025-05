Chi meritava di più di essere uccisa? | il sondaggio choc tra gli studenti

Un sondaggio scioccante tra studenti di Bassano del Grappa ha chiesto chi meritasse di essere ucciso, sollevando un acceso dibattito sulla mancanza di empatia tra i giovani. La denuncia dell'associazione Women for Freedom mette in luce l'aspetto inquietante di questo episodio, evidenziando la necessità di una riflessione profonda sui valori e sull'educazione alla vita.

Il quesito è comparso in una chat di una scuola di Bassano del Grappa. La denuncia di Women for Freedom: “Non è una battuta fuori luogo, ma una mancanza totale di empatia” 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Chi meritava di più di essere uccisa?": il sondaggio choc tra gli studenti

“ Chi si meritava di più di essere uccisa? ” è la domanda agghiacciante apparsa in un sondaggio all’interno di una chat WhatsApp scolastica a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.