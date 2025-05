“Chi meritava di morire tra Tramontano Anastasi e Cecchettin?” | sondaggio choc a scuola a Bassano del Grappa

Un sondaggio scioccante tra studenti di una scuola di Bassano del Grappa ha rivelato un inquietante confronto sui femminicidi, con frasi come "chi meritava di morire" tra nomi di donne. I messaggi, diffusi dall'associazione Women For Freedom, accendono un acceso dibattito sulla cultura della violenza e la necessità di educazione al rispetto.

Sondaggio choc sui femminicidi in una chat tra studenti di una scuola di Bassano del Grappa. I messaggi sono stati condivisi online dall'associazione contro la violenza sulle donne Women For Freedom. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - “Chi meritava di morire tra Tramontano, Anastasi e Cecchettin?”: sondaggio choc a scuola a Bassano del Grappa

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Chi meritava di morire tra Tramontano, Anastasi e Cecchettin?”: sondaggio choc a scuola a Bassano del Grappa

Lo riporta fanpage.it: Sondaggio choc sui femminicidi in una chat tra studenti di una scuola di Bassano del Grappa. I messaggi sono stati condivisi online dall’associazione contro la violenza sulle donne Women For Freedom.

"Chi meritava di più di essere uccisa, Giulia Cecchettin o Giulia Tramontano?": il sondaggio choc nella chat di classe

Segnala informazione.it: Una frase davvero orribile che merita un’ampia, seppur triste, riflessione. Alcuni studenti di una scuola superiore veneta hanno creato un sondaggio WhatsApp in cui viene chiesto: “Chi meritava di più ...

'Chi meritava morte?', sondaggio con vittime di femminicidio

Lo riporta notizie.tiscali.it: (ANSA) - VENEZIA, 16 MAG - Un sondaggio in un gruppo whatsapp di una scuola superiore di Bassano del Grappa (Vicenza) propone di 'votare' ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Femminicidi, sondaggio choc in una scuola di Bassano: Chi meritava di più di essere uccisa?

“ Chi si meritava di più di essere uccisa? ” è la domanda agghiacciante apparsa in un sondaggio all’interno di una chat WhatsApp scolastica a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.