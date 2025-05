Ci sono episodi che, pur partendo da una tastiera, colpiscono al cuore del nostro tempo. Gesti che rivelano un disagio più profondo, una frattura nei codici di empatia e rispetto che dovrebbero essere alla base di ogni comunità scolastica e familiare. A volte, basta un click per mostrare quanto ancora ci sia da fare nella formazione delle coscienze. È proprio in un contesto apparentemente ordinario che si è verificato un fatto tanto inquietante quanto emblematico, che ha generato sgomento e una riflessione urgente sull’educazione affettiva e civile dei più giovani. “Chi meritava di più essere uccisa?”: la violenza normalizzata tra gli adolescenti. In una scuola secondaria del nord Italia, in una chat tra studenti, è comparso un sondaggio dal contenuto scioccante. La domanda, pubblicata in forma anonima, chiedeva “chi meritava di più essere uccisa?”, elencando nomi tristemente noti per essere state vittime di femminicidio: Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Chi meritava di morire tra Cecchettin e Tramontano?”, sondaggio choc a scuola: l’autore esce allo scoperto