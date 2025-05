Giulia Tramontano, Giulia Cecchettin e Mariella Anastasi le opzioni dell’incredibile chat. «Chi si meritava di più di essere uccisa?». È la domanda agghiacciante comparsa in un sondaggio pubblicato in una chat tra studenti di una scuola superiore di Bassano del Grappa. Le opzioni proposte erano i nomi di tre vittime di femminicidio: Giulia Tramontano, Giulia Cecchettin e Mariella Anastasi. Il sondaggio, durato pochi secondi, è stato subito cancellato. Ma uno screenshot, diventato virale, ha immortalato il contenuto e dato il via a un’ondata di sdegno pubblico. Nella chat si sentono anche delle risate. Le scuse dello studente Il giovane autore del gesto, tramite il suo avvocato, ha diffuso una lettera di scuse: «Sono profondamente mortificato. Mi rendo conto della gravità di ciò che ho scritto, soprattutto nei confronti delle vittime, dei loro cari e di tutte le persone colpite dalla violenza». 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Chi meritava di morire?’: sondaggio choc a Bassano in una chat scolastica, scoppia la bufera