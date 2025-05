Chi era Valeria Necchi la 37enne che ha perso la vita scontrandosi con lo scooter contro un camion a Milano

Valeria Necchi, 37 anni, è tragicamente deceduta in un incidente stradale a Milano mentre percorreva in scooter l’incrocio tra via Cassano d’Adda e viale Ortles, vicino alla sua abitazione. Le prime indagini indicano che si sarebbe scontrata con un camion, lasciando un vuoto incolmabile nella sua comunità e tra i suoi cari.

Valeria Necchi è la 37enne che ieri ha perso la vita in un incidente stradale all'incrocio tra via Cassano d'Adda e viale Ortles a Milano, poco lontano dalla casa in cui viveva. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la 37enne - che viaggiava a bordo di uno scooter - si sarebbe schiantata contro un camion nei pressi di un semaforo.

