Chi era Sandra Bolog la 14enne travolta e uccisa dal treno | Brianza sotto choc

La Brianza è ancora scossa per la tragica scomparsa di Sandra Bolog, una ragazza di 14 anni travolta da un treno mercoledì 14 maggio. Originaria della Romania e residente con la madre vicino alla stazione, Sandra frequentava le scuole medie locali e il suo destino ha colpito profondamente la comunità, creando un vuoto incolmabile.

La Brianza è ancora sotto choc per il drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 maggio. La giovane vittima si chiamava Sandra Bolog, aveva 14 anni ed era di origine romena. Viveva con la madre a poca distanza dalla stazione e frequentava le scuole medie in città. La. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Chi era Sandra Bolog, la 14enne travolta e uccisa dal treno: Brianza sotto choc

