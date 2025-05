Simone Di Pasquale e la compagna Maria si sono conosciuti nel 2018, ma il loro amore non è sbocciato subito. I due inizialmente hanno preso strade diverse per poi incontrarsi nuovamente e riscoprirsi innamorati. “ Ci siamo ritrovati e innamorati grazie al padel. Ci conosciamo da 5 anni ma ci amiamo da poco: lei è una donna vera, non teme di mostrare le debolezze “, ha raccontato lo stesso Simone Di Pasquale. Riscoprendo questo fortissimo amore con la compagna, Simone Di Pasquale ha avvertito fin da subito la volontà e il desiderio di formare una famiglia. “ Maria era già rimasta incinta. Purtroppo, però, durante la seconda ecografia abbiamo scoperto che il cuoricino del nostro piccolo aveva smesso di battere “, ha detto Di Pasquale raccontando il dramma dell’aborto vissuto nel 2023. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Maria Di Stolfo, la compagna di Simone Di Pasquale (dopo l'ex Titova)