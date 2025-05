Chi è l’ex importante di Marina Occhiena Franco Califano | È stato il mio primo fidanzato

Marina Occhiena è stata legata a Franco Califano, scomparso dieci anni fa. “ È stato il mio primo fidanzato. Lui era il nostro produttore. È stato lui infatti a darci il nome Ricchi e Poveri. Era geniale, un poeta ”, ha raccontato la cantante a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Tra loro non è stato un colpo di fulmine: “ Franco aveva 29 anni e io 17, per cui lo vedevo grande. Poi ha iniziato a corteggiarmi. Era galante, sensibile ”, ha svelato la Occhiena. Sono stati insieme per due anni, poi la loro relazione si è esaurita senza motivazioni particolari: “ Non mi ha mai fatta soffrire di gelosia. Tra di noi è finita così, senza un perché ”. La svolta per i Ricchi e Poveri è avvenuta proprio dall’incontro con Franco Califano, che scelse per il loro anche il nome: “ Siete ricchi di spirito e poveri di tasca ”. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

