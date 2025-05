Chi è Jocelyn Hattab e che fine ha fatto? Tutte le sue ex mogli e i figli

Jocelyn Hattab ha fatto parlare di sé non solo per i tantissimi programmi che ha condotto in carriera, ma per la sua vita privata che ha fatto chiacchierare il mondo del gossip e della cronaca rosa. Jocelyn Hattab si è sposato molto giovane (dal primo matrimonio nacque il figlio Franck ), Hattab si è poi legato sentimentalmente a Sophie Cauvigny, con il quale condusse Un peu d’amour, d’amitié et beaucoup de musique su Telemontecarlo e poi convolò a nozze. Dal secondo matrimonio nacque la figlia Ninon. Dopo una relazione turbolenta con l’ex Maria Vittoria Randaccio, nel 2018 Jocelyn Hattab ha iniziata la storia d’amore con l’attuale moglie Alessandra Chianese. Chi è. Nato a Tunisi da una famiglia ebraica il 5 dicembre del 1945, Jocelyn Hattab si trasferisce giovanissimo a Parigi, dove studia teatro e prende la cittadinanza francese. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

