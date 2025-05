Chi è Alberto Trentini il cooperante italiano detenuto in Venezuela da mesi senza accuse

Alberto Trentini è un cooperante italiano detenuto in Venezuela da sei mesi, senza accuse formali. Recentemente, ha potuto contattare la sua famiglia per rassicurarla sulla sua situazione. La diplomazia italiana è attivamente impegnata per facilitare la sua liberazione, mentre cresce l'attenzione internazionale sul suo caso.

In carcere a Caracas da sei mesi, ha potuto finalmente chiamare la famiglia per fornire rassicurazioni. La diplomazia italiana al lavoro per la liberazione

