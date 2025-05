Cherubini | Parma concentrato sulla salvezza il Napoli è il banco di prova più duro

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, sottolinea l'importanza di concentrarsi sulla salvezza in vista della sfida contro il Napoli. Descrive la partita come un banco di prova cruciale, evidenziando che sarà necessaria una prestazione impeccabile per affrontare uno degli avversari più temibili del campionato. La determinazione del Parma è fondamentale in questo momento delicato.

Cherubini carica il Parma: “Concentrati sulla salvezza. Contro il Napoli servirà una partita perfetta” L’ad del Parma, Federico Cherubini, è intervenuto in esclusiva ai microfoni . L'articolo Cherubini: “Parma concentrato sulla salvezza, il Napoli è il banco di prova più duro” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Cherubini: “Parma concentrato sulla salvezza, il Napoli è il banco di prova più duro”

Cosa riportano altre fonti

Cherubini: “Parma concentrato sulla salvezza, il Napoli è il banco di prova più duro”

Riporta forzazzurri.net: ForzAzzurri.net - Cherubini carica il Parma: “Concentrati sulla salvezza. Contro il Napoli servirà una partita perfetta” L'ad del Parma, Federico Cherubini, è intervenuto ...

Parma, Cherubini: “La salvezza non è già conquistata: manteniamo alta l’attenzione”

Scrive msn.com: Nel prepartita di Lazio Parma, match valido per la 34a giornata di Serie A, ha parlato l’amministratore delegato dei ducali Federico Cherubini in una doppia intervista. Ecco le sue parole. Leggi anche ...

Parma, Cherubini: "La salvezza è l'obiettivo primario, poi penseremo al valore dei calciatori"

tuttomercatoweb.com scrive: Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Como, sottolineando.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dybala Out per Parma Juventus

Sabato sera il Parma ospiterà i campioni in carica della Juventus allo Stadio Ennio Tardini, dopo il pareggio a reti inviolate in casa contro il Cagliari a metà settimana che ha lasciato gli uomini di Fabio Liverani al 14° posto nella classifica di Serie A.