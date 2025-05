Cherubini | Napoli? Vogliamo la salvezza la gente di Parma aiuti!

In vista della cruciale sfida contro il Napoli, Federico Cherubini prova a caricare l'ambiente di Parma, sottolineando l'importanza del sostegno della tifoseria. La squadra emiliana è in piena lotta per la salvezza e necessita di ogni punto, mentre l'Inter osserva il match dall'altra parte, sperando in un risultato favorevole.

Cherubini prova a caricare l’ambiente di Parma, in vista della partita contro il Napoli. Una sfida che l’Inter dovrĂ necessariamente osservare, pur giocando in contemporanea con la Lazio. SALVEZZA – Il Parma lotta per conquistare la salvezza, non ancora centrata. L’Amministratore Delegato Federico Cherubini, raggiunto dai colleghi di Sky Sport, ha parlato dell’obiettivo piĂą importante per la sua squadra. Queste le sue parole: « Siamo concentrati sul nostro obiettivo, pur sapendo bene quale sia anche quello dei nostri avversari. Da mesi stiamo portando avanti questa corsa con grande determinazione, e la nostra attenzione è massima. Consolidare la permanenza in Serie A sarebbe una cosa bellissima ». NAPOLI – Ovviamente non poteva mancare la domanda sulla partita contro gli azzurri, fondamentale anche in ottica scudetto. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cherubini: «Napoli? Vogliamo la salvezza, la gente di Parma aiuti!»

Se ne parla anche su altri siti

Parma, Cherubini: "Interesse per i nostri talenti? Prima la salvezza, poi pensiamo a programmare il futuro"

Segnala calciomercato.com: L`amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, ha parlato a Dazn nel prepartita della fondamentale sfida salvezza che vedrà i gialloblu affrontare il Como..

PARMA - Cherubini: "Ora testa alla salvezza e poi penseremo al patrimonio dei calciatori"

Si legge su napolimagazine.com: Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match contro il Como: "È un obiettivo importantissimo per dare un seguito a questo progetto ...

Parma, Cherubini: “La salvezza non è già conquistata: manteniamo alta l’attenzione”

Riporta lazionews.eu: È arrivato da poco, sta facendo un bel percorso e non credo abbia voglia o intenzione di ... e speriamo possa condurre in porto la salvezza per pianificare insieme il futuro della società”. Le parole ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dybala Out per Parma Juventus

Sabato sera il Parma ospiterà i campioni in carica della Juventus allo Stadio Ennio Tardini, dopo il pareggio a reti inviolate in casa contro il Cagliari a metà settimana che ha lasciato gli uomini di Fabio Liverani al 14° posto nella classifica di Serie A.