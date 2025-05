Chelsea-Manchester United, formazioni ufficiali: Maresca sceglie George dal primo minuto. Esordio da titolare del classe 2006 Sarà il classe 2006 Tyrique George a sostituire lo squalificato Jackson come punta centrale nel Chelsea. Per l’esterno inglese, si tratta dell’esordio da titolare nella formazione di Enzo Maresca in Premier League (ha già 8 presenze da titolare in . 🔗Leggi su Calcionews24.com

