Chelsea-Manchester United | dove vederla orario e probabili formazioni

Stamford Bridge ospita un attesissimo incontro di Premier League tra Chelsea e Manchester United, valido per la 37ª giornata. Scopriamo orario, dove seguire la partita in tv e le probabili formazioni delle due squadre. Preparatevi a vivere un match che promette emozioni intense e giocate spettacolari!

A Stamford Bridge va in scena la sfida di Premier League Chelsea-Manchester United: le ultime di formazioni con orario e dove vederla in tv A Stamford Bridge a Londra si giocherà la gara valevole per la 37ª giornata di Premier League tra Chelsea-Manchester United. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chelsea-Manchester United: dove vederla, orario e probabili formazioni

