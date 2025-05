Chelsea contro Manchester United | formazione statistiche e anteprima

Il 16 maggio 2025, il Chelsea si prepara ad affrontare il Manchester United in un confronto cruciale. Mentre i Blues cercano di riscattarsi dopo la recente sconfitta contro il Newcastle, le statistiche e le formazioni promettono una sfida appassionante. I social sono in fermento, con commenti e polemiche che accompagnano l'attesa per questo grande incontro.

2025-05-16 18:42:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Anteprima della partita per Chelsea contro Manchester United. Il Chelsea ha un disperato bisogno di riprendersi dalla loro dannosa sconfitta al Newcastle United l’ultima volta quando ospitano il Manchester United venerdì. I Blues sono stati battuti per 2-0 a St James ‘Park domenica scorsa, gli uomini di Enzo Maresca che vedono l’attaccante Nicolas Jackson hanno mostrato un cartellino rosso dritto nella prima metà di una perdita che è servita da battuta d’arresto significativa per le loro speranze di finire tra i primi cinque. Il destino del Chelsea è ancora nelle loro mani con due partite da percorrere, ma seguono il Newcastle al terzo posto di tre punti e sono un punto dietro il Manchester City. 🔗Leggi su Justcalcio.com

Chelsea-Manchester United in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier

Le probabili formazioni, il momento delle due squadre e dove vedere la partita: tutto quello che c'è da sapere sul big match del campionato inglese

Premier League 2024-2025: Chelsea-Manchester United, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Chelsea-Manchester United, 37esima giornata di Premier League 2024-2025. Calcio d'inizio alle 21.30.

Chelsea-Manchester United: dove vederla, orario e probabili formazioni

A Stamford Bridge va in scena la sfida di Premier League Chelsea-Manchester United: le ultime di formazioni con orario e dove vederla in tv A Stamford Bridge a Londra si giocherà la gara valevole per

