Che ripercussioni ha la mutazione MTHFR C677T?

La mutazione MTHFR C677T è una variazione genetica che può influenzare il metabolismo dell'acido folico e la produzione di omocisteina. La sua presenza può essere associata a diverse condizioni, come problemi cardiovascolari e complicazioni nella gravidanza. È importante discuterne con un medico per comprendere le implicazioni specifiche nel tuo caso e le eventuali misure da adottare.

Salve dottore, ho 21 anni e vorrei chiederle informazioni riguardo ai miei risultati del sangue. Sono stati eseguiti a causa di ciclo mestruale irregolare e pressione alta, ed è venuto fuori questo risultato: Mutazione MTHFR C677T – presenza di mutazione eterozigote. Di cosa si tratta? È una cosa grave? E potrebbe avere ripercussioni in futuro? Grazie.

In caso di mutazione dell'mthfr in omozigosi, è il caso di fare delle cure precauzionali?

Scrive pazienti.it: Circa 7 anni fa, a seguito di 2 aborti spontanei e del conseguente screening sulla trombofilia, ho scoperto di avere una mutazione dell'mthfr in omozigosi. All'epoca, l'omocisteina era sempre ...

La mutazione del fattore V di Leiden potrebbe associarsi ad un maggior rischio di sviluppare preeclampsia

Come scrive xagena.it: Le tre mutazioni ... MTHFR 677 TT il rischio relativo globale è stato 1.01 e 1.38 per la preeclampsia severa, mentre per la mutazione della protrombina il rischio relativo globale è stato 1.01 e 1.38 ...

Si può viaggiare in aereo avendo la mutazione del fattore V di Leiden?

pazienti.it scrive: e la mutazione mthfr (omozigosi). A breve, dovrò affrontare un volo di 7 ore, scalo e altre 4 ore. Dovrei effettuare una profilassi? È necessario usare delle calze a compressione graduata?

