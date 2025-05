Nel pomeriggio di mercoledì, in un centro commerciale di Sant’Agata sul Santerno, un gesto rapido, coraggioso e istintivo ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Protagonista un giovane carabiniere campano, Giuseppe Pio Di Blasio, in servizio nella stazione locale. Erano da poco passate le 15 quando, libero dal servizio e in abiti civili, stava entrando nella galleria per fare qualche acquisto. Pochi passi dentro e subito lo sguardo gli cade su una famiglia agitata, una giovane madre in evidente stato di panico. "Mi sono avvicinato subito – racconta Di Blasio – mi sono qualificato come carabiniere e ho chiesto se avessero bisogno d’aiuto. La madre si è rassicurata nel sapere che fossi un carabiniere e mi ha spiegato che il suo bambino aveva ingerito una caramella e non riusciva più a respirare. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Che emozione il pianto di gioia della madre"