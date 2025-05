che dio ci aiuti 9 si farà ma ci vorrà tempo prima che la serie torni in tv

Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni sono pronti a tornare in Che Dio ci aiuti 9, ma il pubblico dovrà attendere un po' prima di poterli rivedere su Rai 1. Ecco cosa ha svelato la sceneggiatrice della fiction. A poche ore dal finale dell'ottava stagione, Che Dio ci aiuti conferma ufficialmente il suo ritorno: la stagione 9 si farà e andrà in onda nel 2027. A rivelarlo è Elena Bucaccio, sceneggiatrice storica della serie, che in un'intervista a Fanpage ha già offerto ai fan le prime gustose anticipazioni. E se nell'ultima puntata andata in onda ieri sera abbiamo salutato momentaneamente Suor Azzurra, oggi sappiamo che per lei il viaggio è appena iniziato. E non mancheranno le sorprese. Suor Azzurra verso nuove sfide: al centro di Che Dio ci aiuti 9 La nuova stagione di Che Dio ci aiuti . 🔗Leggi su Movieplayer.it

