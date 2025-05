Che Dio ci aiuti 9 si farà? Indiscrezioni quando esce

Che Dio ci aiuti 9 è finalmente in arrivo, con molte indiscrezioni sulle nuove avventure dei protagonisti. L'ottava stagione, andata in onda il 15 maggio 2025, ha offerto una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, lasciando i fan con domande irrisolte e aspettative crescenti per il futuro della fiction di Rai 1.

Titoli di cosa per l'ottava stagione di una delle fiction più amate e longeve di Rai 1. Parliamo di "Che Dio ci aiuti", che ha visto ieri, 15 maggio 2025, una puntata carica di eventi, con vicende che hanno trovato il dovuto lieto fine e qualche punto di domanda in sospeso; a partire dalla. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Che Dio ci aiuti 9 si farà? Indiscrezioni, quando esce

