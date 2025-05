Il finale di Che Dio ci aiuti 8 lascia aperti molti punti che annunciano la nona stagione. Per la puntata conclusiva si è persino scomodata Suor Angela (Elena Sofia Ricci) che ha rischiato grosso. Che Dio ci aiuti 8, il finale è un trionfo. Che Dio ci aiuti 8 non tradisce le aspettative e anche il finale di stagione mantiene il record delle precedenti puntate di trasmissione più vista del giovedì sera, con numeri strabilianti: 3.604.000 spettatori pari al 21.8% di share. E questa settimana è andato in onda in concomitanza con la seconda semifinale dell’Eurovision 2025. Azzurra (Francesca Chillemi) e le sue ragazze tengono incollate al piccolo schermo i telespettatori italiani, ma sicuramente il ritorno di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, ha contribuito non poco al successo del gran finale. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che Dio ci aiuti 8, come è finito. Suor Angela spiazza e si prepara la nona stagione