Che cos’è il fenomeno Creepypasta?

Il termine creepypasta indica un genere di racconti horror brevi e diffusi su Internet, spesso con elementi soprannaturali, misteriosi o disturbanti. La parola deriva dalla fusione di “creepy” (inquietante) e “copypasta”, un termine gergale nato su forum e imageboard per indicare testi copiati e incollati ripetutamente. Le creepypasta sono nate nei primi anni 2000 su piattaforme come 4chan, Reddit e altri forum, e si sono rapidamente diffuse grazie alla loro natura virale. Spesso vengono presentate come storie vere o testimonianze dirette, alimentando il senso di inquietudine e mistero tra i lettori. Le creepypasta si distinguono per alcuni elementi ricorrenti: Narrare eventi paranormali o inspiegabili, come apparizioni di entità misteriose, maledizioni o fenomeni inspiegabili.. Essere scritte in prima persona, simulando diari, lettere o confessioni anonime per aumentare il senso di realismo. 🔗Leggi su Cultweb.it

