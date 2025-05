Che cosa si sono detti ucraini e russi in due ore scarse a Istanbul

Vladimir Medinsky, il capo della delegazione russa arrivata a IstanbulContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Che cosa si sono detti ucraini e russi in due ore scarse a Istanbul

Approfondimenti da altre fonti

Che cosa si sono detti ucraini e russi in due ore scarse a Istanbul

Lo riporta ilfoglio.it: C’è l’accordo su un grande scambio di prigionieri, ma per Mosca non se ne parla di cessare il fuoco. L’interprete dall’ucraino ...

Ucraini in Germania pianificano attacchi contro Kiev, chi c'è dietro e cosa sta succedendo

Riporta msn.com: Attacchi con pacchi esplosivi per conto di agenzie statali russe. La procura federale tedesca ha ordinato l'arresto di tre sospettati. Sono tre cittadini di origine ucraina, che avevano ...

Ucraina, a Tirana riunione 'volenterosi'. Meloni: "Italia assente? Sostegno a Kiev ma non disponibili a invio truppe"

Segnala adnkronos.com: Nel suo intervento al vertice la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto che le sanzioni imposte dall'Ue nei confronti della Russia per la guerra in Ucraina "mordono" e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le startup innovative: cosa sono, regime e attivitÃ

Negli ultimi anni si è fatto un grande parlare di start-up innovative, viste come delle soluzioni moderne in grado di rilanciare il tessuto economico italiano, favorendo l'imprenditorialità giovanile soprattutto nei settori tecnologici e dei servizi.