«Chi meritava di più di morire tra Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin?». Montano sconcerto e smarrimento di fronte al quesito choc di un sondaggio comparso in una chat WhatsApp di una classe di un istituto superiore di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. A rivelarlo è stato l’emittente Rete Veneta, mentre la schermata della conversazione è stata diffusa nei giorni scorsi dall’associazione Women For Freedom. Attrazione per il male, mancanza di empatia, banalizzazione della morte e della violenza. Un orrore su cui in molti si stanno interrogando e su cui la politica è intervenuta a cominciare dal ministro Valditara e dalla sottosegretaria Frassinetti (“Agghiacciante”). Ecco che il clamore e l’orrore suscitati per la mostruosità del quesito deve avere mosso qualcosa nell’animo della “mente” che lo ha concepito. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Chat dell’orrore sui femminicidi, chi meritava di essere uccisa? Ira Valditara. Il ragazzo chiede scusa e c’è chi minimizza